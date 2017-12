"Met mijn loon als voetbalster kon ik hoogstens eens naar de winkel"

"Met één maandloon als voetbalster zou ik dit optrekje in Zuid-Afrika kunnen kopen hebben", grapt Imke wanneer ze het luxueuze huis waarin ze te gast is, bekijkt. Met het voetbal - ze is intussen gestopt - verdiende ze het zout op haar aardappelen niet.

"Of ik veel met mijn voetbal verdien? Neen. Heel weinig zelfs. Ik zou er niet van kunnen leven. Ik kan er hoogstens eens extra mee naar de winkel gaan, met die paar honderd euro."