Hugo Broos krijgt de bons bij Kameroen

Hugo Broos is niet langer bondscoach van Kameroen. Broos slaagde er na de winst in de Africa Cup niet in om Kameroen naar het WK te loodsen. De Belgische coach had nog een contract tot februari 2018.