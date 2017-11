Komt het nog goed met Tevez? Hoort in Argentinië dat zijn club Chinese beker wint

Het Chinese avontuur van Tevez is voorlopig een grote teleurstelling. Ondanks een loon van 730.000 euro per week, ongeveer 38 miljoen euro per jaar, speelde hij nog maar 11 van de 30 matchen bij zijn club en scoorde hij vier keer.

In september had zijn trainer Tevez uit de selectie gezet met de opmerking dat Tevez kampte met overgewicht. Meer dan twee maanden later speelt hij nog altijd niet. Ook niet in de finale van de Chinese beker.

"Hij is niet opgenomen in de selectie en heeft daarom besloten terug te keren naar Argentinië", zei zijn trainer Wu Jingui. "Dat begrijp ik. Een speler van zijn niveau."

"De bijdrage van Tevez was belangrijk. Vooral in de Chinese beker. Hij is niet zoals sommigen hem beschrijven. Hij traint twee keer per dag. Hij werkt goed en is technisch een grote speler", blijft zijn trainer opvallend positief.