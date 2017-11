Broos, Leko en Mazzu zijn genomineerd voor Trofee Raymond Goethals

De Trofee Raymond Goethals werd in 2011 in het leven geroepen en bekroont de Belgische trainer die het voorbije jaar het best beantwoordde aan de figuur van Raymond Goethals, zijn werkwijze en gedrevenheid.

In de eerste stemronde kregen Hugo Broos, Ivan Leko en Felice Mazzu de meeste stemmen achter hun naam. Op 18 december weten we wie van hen de trofee in ontvangst mag nemen.

Hugo Broos won dit jaar met Kameroen de Afrika Cup, Ivan Leko (ex-STVV, nu Club Brugge) kroonde zich met blauw-zwart tot herfstkampioen en Felice Mazzu draait met Charleroi bovenin de rangschikking mee.