Muyters over Eurostadion: "Naar mijn gevoel komt het er niet voor Euro 2020"

Sinds de nieuwe versie werden maar liefst 2.500 bezwaarschriften ingediend. Daarom adviseert de gemeente de Vlaamse regering om geen vergunning te geven voor het project. Let wel, dit advies is niet bindend. De overheid doet uiteindelijk wat het zelf wil.

Maar als die vergunning er in januari toch komt, zullen ze ook in buurgemeente Wemmel wakkerschieten. "We zullen uitzoeken op welke manieren we dan beroep kunnen aantekenen", zegt burgemeester Walter Vansteenkiste.

Wemmel vreest bijvoorbeeld wateroverlast, omdat de gemeente een stuk lager ligt dan parking C, waar het Eurostadion zou moeten verrijzen. "Hoe ze dat waterprobleem ook willen oplossen, het zal altijd invloed hebben op de waterhuishouding van Wemmel."

Volgens burgemeester Vansteenkiste is het Eurostadion slechts een dekmantel voor een meer megalomaan project. "Wat ze nu willen bouwen is geen voetbalstadion. Dit is een enorm project, met winkels, kantoren,... waar je ook zal kunnen sjotten, om het op zijn Wemmels te zeggen."