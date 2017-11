Linard: "Ik doe meer dan van een bondsvoorzitter verwacht wordt"

"Ik doe meer dan van een gewone bondsvoorzitter verwacht wordt. Ik heb besloten om me met het dagelijkse beheer van de KBVB bezig te houden."

"Om de problemen uit het verleden te voorkomen, moet de voetbalbond een evaluatie maken. Daarom heb ik ervoor gepleit om onze uitgaven meer te controleren." De KBVB zou zich in een lastige situatie bevinden.

"Het is moeilijker om de budgetten van een federatie te beheren dan die van voetbalclubs. Onze inkomsten zijn volledig afhankelijk van het merk "Rode Duivels". Nu hebben we een sterke generatie en gaat het goed, maar de bond kan geen transfers doen als er wat mindere spelers in de A-kern zitten."

Daarom heeft de KBVB de technische commissie opgericht, die ervoor moet zorgen dat talenten sneller doorstromen bij de clubs. Daar kunnen de Duivels van profiteren. "Met een goeie generatie werk je op korte termijn. Als we kunnen anticiperen op een mindere generatie, binden we partners voor een langere periode aan ons, zodat we een gewaarborgd inkomen hebben."