Bondsvoorzitter: "Ook als Eurostadion niet af geraakt voor 2020 zullen we het bouwen"

We kunnen niet in de hoofden van de UEFA-bestuurders kijken, maar we blijven optimistisch

We kunnen niet in de hoofden van de UEFA-bestuurders kijken, maar we blijven optimistisch

"Maar een definitieve "ja" zullen we dan niet krijgen, want het is nog (tot eind januari) wachten op de vergunningen van de Vlaamse overheid", zo verklaarde CEO Koen De Brabander op een persconferentie. "We kunnen niet in de hoofden van de UEFA-bestuurders kijken, maar we blijven optimistisch."

"De UEFA beslist enkel over het lot van de gaststad, niet over het stadion", onderstreept voorzitter Gérard Linard. "Zelfs als het stadion niet tijdig klaar geraakt voor Euro 2020 zullen we het bouwen."

Volgens De Brabander is een nationaal stadion van minstens 40.000 plaatsen een financiële noodzaak. Met de nieuw opgerichte Nations League, waarin België het kan opnemen tegen toplanden als Duitsland, Frankrijk en Spanje zou de KBVB zonder zo'n stadion veel inkomsten mislopen.