Experimenteel Engeland en Duitsland scoren niet, Frankrijk klopt Wales

Frankrijk oefende in Parijs tegen Wales, dat er niet bij is in Rusland. Met 2-0 kwamen de bezoekers nog goed weg. Griezmann vuurde een volley af na 18 minuten op een geweldige voorzet van Tolisso: voor de 10e keer in zijn laatste 12 matchen was de Atletico-spits betrokken bij een doelpunt.

Na de rust verdubbelde Giroud op aangeven van Mbappé de score. Wales beperkte zich tot verdedigen, zonder het doelhout en doelman Hennessey was er beslist een pandoering gekomen.