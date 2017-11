Anderlecht: "Spijtig dat dit afstraalt op de club, wij treffen geen schuld"

Als een bedrijf Anderlecht wil sponsoren, kijken wij of het bedrijf solvabel is en of ze hun activiteit in België mogen uitvoeren, daar houdt het voor ons op.

Anderlecht en de voetbalbond waren niet op de hoogte. "Wij weten wat we in de krant gelezen hebben", vertelt Anderlecht-woordvoerder David Steegen. "Wij gingen ervan uit dat alles in orde was omdat Betway een licentie heeft van de Kansspelcommissie om onlinesportweddenschappen te organiseren in ons land."

"Als een bedrijf Anderlecht wil sponsoren, kijken wij of het bedrijf solvabel is en of ze hun activiteit in België mogen uitvoeren, daar houdt het voor ons op. De mensen van Betway waar wij mij in contact komen, zijn ook zeer competent."

"Het is toch niet aan een voetbalclub om na te gaan wat de achtergrond van een bedrijf is? Daar bestaat volgens ons toch de overheid voor. Als zij zeggen dat het bedrijf toch betrokken is bij illegale praktijken, dan zullen we de gepaste maatregelen nemen."

Ondertussen wordt Anderlecht door de hele zaak wel in een slecht daglicht geplaatst. "Dat is vervelend. Wij zijn in geen enkele mate schuldig of verantwoordelijkheid. Wij houden ons aan de regelgeving van de overheid."