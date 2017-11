Paradise Papers: Sponsor van Anderlecht en KBVB is niet zuiver op de graat

Anderlecht stuurde bij de bekendmaking van de sponsordeal een persbericht uit, waarin het ook reclame maakte voor de illegale gokwebsites van de Betway-groep. "Zij deden dat te goeder trouw. Ze wisten niet dat het illegaal was."

Paars-wit liet inderdaad weten dat het niet op de hoogte was. "De Kansspelcommissie is de autoriteit in België op dit vlak", verdedigde de club zich. "Als zij een licentie geven aan die site, dan moeten wij toch niet op eigen houtje een onderzoek voeren naar dat bedrijf. Dat is de taak van de overheid."

Volgens Bové is de link met ons voetbal wel problematisch. "We weten niet of er hier sprake is van witwassen, maar het risico is wel groot. Bovendien geef je het bedrijf door die grote aanwezigheid in onze stadions wel geloofwaardigheid. Je doet uitschijnen dat het een betrouwbare partner is, maar eigenlijk weten we dat dus helemaal niet."