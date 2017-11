Puskas had een van laatste interviews met Weber: "Hij had nog steeds die gloed"

"Weber was op het moment van ons interview niet meer in behandeling. Zijn kanker was in augustus 2014 vastgesteld, ook met uitzaaiingen op de beenderen."

"Hij had allerhande therapieën achter de rug. In het begin van het jaar had hij te horen gekregen dat het uitzichtloos was. Als laatste strohalm keerde hij zich terug op de natuur, met homeopathische middelen. Daar had hij zijn hoop op gesteld. Toen ging hij ook wandelen in de bossen met een priester uit de buurt."

"Weber stond bekend als een optimist. De dokters hadden hem in 2014 nog 2,5 jaar gegeven. Hij hoopte daar nog 2,5 jaar bij te doen. “Ik ben een optimist, alles is open", klonk het. Hij hoopte nog enkele jaren te kunnen leven, al wist hij dat het een moeilijke strijd was. Nog enkele jaren leven was zijn hoofddoel. Maar geen plannen meer. Hij was ook heel blij dat hij nog grootvader geworden was.”