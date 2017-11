Raes: "Weber was als voetballer een beetje als Pipo Inzaghi"

Houwaart was begin jaren 90 de trainer van Weber bij Cercle Brugge. Hadden de twee nog contact? "De laatste keer dat ik hem zag, was al een tijdje geleden. Het nieuws over zijn ziekte was toen nog niet bekend. Daarna heb ik Josip niet meer gehoord", zegt Houwaart.

"Ik ben heel erg geschrokken van zijn overlijden toen ik het nieuws deze ochtend hoorde in de auto. Ik dacht in mezelf: "Dit kan toch niet!" Het is verschrikkelijk. Afscheid moeten nemen, het is heel raar."

"Weber was, naast Tipuric en Karacic, één van de drie Joegoslaven in mijn team. Mijn ploeg was echt geweldig toen. Josip mocht in het begin niet veel meedoen, maar ik heb hem dan eens in de punt gezet en hij is uitgegroeid tot een Europese topschutter."

"Hij was geen krak in de zestien, maar in de omschakeling was Weber levensgevaarlijk. Daardoor is hij ook niet echt doorgebroken bij Anderlecht, waar je wel in de zestien moet kunnen voetballen."

Wat voor persoon was Weber eigenlijk? "Josip kon wel wat jaloers zijn. Zeker toen Munteanu wat met de aandacht ging lopen. Maar het was gewoon een heel lieve jongen, die bovendien heel hard werkte. Weber was een toffe gast. Je kon er geen ruzie mee krijgen."