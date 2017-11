Josip Weber (52) verliest strijd tegen kanker

Weber, die na zijn carrière in België weer naar zijn geboorteland Kroatië verhuisde, onthulde zijn ziekte in april dit jaar in het voetbalmagazine Puskas. Hij streed 3 jaar tegen prostaatkanker met uitzaaiingen. Alle mogelijke therapieën hielpen niet, daarom probeerde hij het met natuurlijke middelen.

"1 op een miljoen mensen geneest zichzelf, ik hoop die ene te zijn", klonk het toen. "Ik heb echt een mirakel nodig." Dat kreeg de sympathieke en eenvoudige goalgetter evenwel niet. Een week voor zijn 53e verjaardag overleed hij.