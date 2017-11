Demol: "Ik heb er niet alles voor gedaan en dat is heel dom"

De carrière van Stéphane Demol geraakt vrij snel in het slop. "Van mijn 14e tot 26e heb ik er alles voor gedaan en dan niet meer. Dat is heel dom. Als je als voetballer 1 keer per week een pint gaat drinken, dan is dat genoeg. 3 keer per week is te veel. Ik kan het weten", zegt Demol.

"De laatste 5 jaar zat ik wat aan te modderen, ook fysiek. Ik heb 3 jaar met inspuitingen en onder verdoving gespeeld. Op mijn 33e was het gedaan. Als ik me vroeger had laten opereren... Dat is de grootste fout van mijn sportieve leven."

"Hij heeft het goed gedaan, maar hij had het beter kunnen doen als hij wat serieuzer was geweest in zijn leven", zegt Enzo Scifo. Franky Van der Elst: "Het had meer kunnen zijn, maar hij heeft altijd zijn karakter gevolgd en dat is ook wel mooi."