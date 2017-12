Bekijk alle goals en speciale acties uit de Jupiler Pro League al tijdens de match

Met de nieuwste update van de Sporza-voetbalapp krijgt u alle goals én de belangrijkste/opvallendste acties uit de Belgische competitie meteen aangeboden in ons live-artikel.

Valt er een doelpunt of een rode kaart? Dan kunt u die enkele minuten later bekijken in de Sporza-voetbalapp. Per wedstrijd mag u zich op die manier verheugen op een tiental video's.