Kwelduivel van Pfaff is nieuwe bondscoach van Algerije

3e keer goeie keer voor Madjer bij Algerije?

Rabah Madjer krijgt opnieuw de touwtjes in handen van de Algerijnse nationale ploeg. Madjer is een legende in Algerije, mede door zijn hakbalgoal in de Europacup-finale tegen het Bayerrn München van Jean-Marie Pfaff.