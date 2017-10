Ghelamco stelt kleiner en beter bereikbaar Eurostadion voor aan buurtbewoners

Het oude ontwerp: na het EK zou men van 60.000 tot 40.000 zitjes kunnen gaan. Het oude ontwerp: na het EK zou men van 60.000 tot 40.000 zitjes kunnen gaan.

In het kader van het openbaar onderzoek van de vergunningsaanvraag heeft bouwheer Ghelamco gisteren een 300-tal buurtbewoners proberen te overtuigen van de verbeteringen die het aanbracht in het ontwerp van het Eurostadion. Dat zal 10 procent kleiner zijn, de capaciteit kan na het EK 2020 van 60.000 naar 50.000 of 40.000 zitjes en ook qua mobiliteit doet Ghelamco inspanningen.