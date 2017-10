Ghelamco: "UEFA weet dat we de deadline niet kunnen halen"

We rekenen op 18 maanden voor de bouw van het stadion. In dat geval zouden we eind 2019 klaar moeten zijn.

We rekenen op 18 maanden voor de bouw van het stadion. In dat geval zouden we eind 2019 klaar moeten zijn.

"De UEFA is hiervan op de hoogte. We zijn hier zeer duidelijk over geweest tijdens onze ontmoeting met de UEFA op 14 september", zegt Neyt.

"We hopen dat tegen 20 november toch al zeker de buurtweg (die de bouw in de weg staat) afgeschaft zal zijn. Die is nu al geschrapt door de Deputatie, maar het is nog altijd mogelijk om in beroep te gaan. Sowieso kunnen we geen omgevingsvergunning krijgen als die buurtweg niet is afgeschaft."

Maar nieuw uitstel hoeft niet meteen afstel te zijn, zo meent Neyt. "Als de Vlaamse Administratie eind januari een positieve beslissing neemt, kunnen we - ook al wordt er dan nog beroep aangetekend - de eerste spade in de grond steken."

