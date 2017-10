"Ik vind dat scheidsrechters, officials en juryleden meer respect en waardering verdienen als ze in het weekend ergens gaan fluiten. Er zijn elk weekend toch 15.000 officials op de baan voor competitiesport", zegt Frank De Bleeckere, boegbeeld van de campagne.

"In het voetbal is er verbale en soms ook lichamelijke agressie, zeker in het jeugdvoetbal en het provinciale voetbal. Ik was zelf 1 of 2 seizoenen aan het fluiten toen een vader me na een scholierenwedstrijd bij de keel greep omdat ik zijn zoon geel had gegeven."

"Zulke toestanden moeten we met z'n allen afkeuren. In het jeugdvoetbal hoor je alles wat men roept. Als familieleden, spelers, trainers en afgevaardigden dat doen, dan hebben we een groot probleem."

"Er zijn mooiere hobby's dan je elk weekend te laten beledigen. Dat is ook de reden waarom we vaak na enkele maanden scheidsrechters verliezen, omdat ze die toestanden niet elke week zien zitten. Niet alleen in het voetbal. Elke sport komt daar vroeg of laat mee in aanraking."