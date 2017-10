Broos: "Coach van Belgische nationale ploeg had mooi op cv gestaan"

"Een boek over mij? Ik heb me die vraag ook gesteld toen het aanbod kwam. Maar over mijn carrière valt wel iets te vertellen", zegt Hugo Broos aan Sporza.

"Een jaar of 10 geleden heb ik mijn cv eens moeten opmaken. Toen ik een lijstje maakte van wat ik gewonnen had, was ik zelf verrast. En daar is nog wat bijgekomen."

Broos werd als speler en trainer kampioen met Club Brugge en Anderlecht en won met Kameroen de Africa Cup. "Die laatste trofee steekt er met kop en schouders bovenuit, want je wint het kampioenschap van een continent."

"Het is een schitterende afsluiter van een carrière die ik in 2019 zal beëindigen. Ik zal dan 67 jaar zijn en dan is het genoeg geweest."