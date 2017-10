Van Himst: "Rensenbrink was beste transfer die Anderlecht ooit gedaan heeft"

Wat vindt Rensenbrink zelf zijn allerbeste wedstrijd? "Er zijn er een paar natuurlijk. Maar de leukste vond ik persoonlijk in Parijs, tegen Austria Wien, die 4-0 (de finale van de Europacup II in 1978, red). De volgende dag reden we met alle supporters in de trein van Parijs naar Brussel. Dat was echt 1 groot feest."

"Maar ook die andere finale, tegen Bayern München, in de Supercup van 1976 (Anderlecht verloor de heenmatch met 2-1, maar won thuis met 4-1, red). Daar had ik nog iets goed te maken tegen die rechtsback van Bayern. Want in 1974, in de finale met het Nederlandse elftal tegen Duitsland, speelde hij rechtsback, maar ik was niet in goede doen. Dus ik heb toen met Anderlecht mijn revanche gehad."

Rensenbrink scoorde dan wel aan de lopende band, maar zijn beroemdste schot is een bal tegen de paal. "Dat is te begrijpen natuurlijk. Als het in de laatste minuut 1-1 staat en je krijgt een kans en je schiet tegen de paal... Als die erin gaat, is Nederland wereldkampioen. Maar dat is voetbal."