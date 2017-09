UEFA start "versnelde procedure" voor vervanger van Eurostadion

Het dossier rond het Eurostadion lijkt al een hele tijd muurvast te zitten, geprangd in een kluwen van vergunningen. De Europese voetbalbond heeft nu laten weten dat België er spoed moet achter zetten, want op 7 december beslist de UEFA of er 4 matchen van het EK 2020 in Brussel gespeeld zullen worden, zoals nu nog op het programma staat.

De UEFA geeft wel toe dat het intussen op zoek is gegaan naar mogelijke alternatieven. "Er is een versnelde procedure voor het vinden van vervanging", luidt het bij de Europese bond.

UEFA-voorzitter Ceferin maakt zich wel sterk dat het nog altijd in orde zal komen. "We rekenen nog altijd op Brussel."