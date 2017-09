Gezien in Belga Sport over WK '98? "Zat alleen in kleedkamer en voelde alleen schuld"

Lorenzo Staelens, Gert Verheyen en Enzo Scifo speelden een hoofdrol in Frankrijk. Lorenzo Staelens, Gert Verheyen en Enzo Scifo speelden een hoofdrol in Frankrijk.

Belga Sport is terug op Canvas. De documentairereeks over kantelmomenten in de Belgische sportgeschiedenis reconstrueerde dinsdag het veelbesproken parcours van de Rode Duivels op het WK 1998 in Frankrijk. Herbekijk drie opmerkelijke fragmenten uit "Verloren WK zonder nederlaag".