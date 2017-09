Eden Hazard en Romelu Lukaku maken kans op Wereldelftal

Hazard was al eens genomineerd, primeur voor Lukaku. Hazard was al eens genomineerd, primeur voor Lukaku.

De internationale spelersvakbond FIFPro en de wereldvoetbalbond FIFA hebben 55 genomineerden bekendgemaakt voor een plaatsje in het World11, het Wereldelftal van het Jaar van de FIFPro en de FIFA. Twee Rode Duivels zijn erbij: op 23 oktober weten we of Eden Hazard (Chelsea) of/en Romelu Lukaku (Everton/Manchester United) in de prijzen vallen.