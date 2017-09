Premiecrisis bij Deense vrouwen, aanbod van de mannen wordt afgeslagen

In België was er de afgelopen maanden heel wat te doen om de WK-premies van de Rode Duivels, maar uiteindelijk werd er met wat water in de wijn toch een akkoord gevonden. Maar in Denemarken is de situatie bij de vrouwen helemaal ontspoord.

De Deense vrouwen hadden normaal gezien vrijdag een oefeninterland tegen Nederland moeten spelen, wat een herhaling van de EK-finale had moeten zijn. Maar door een staking van de vrouwen ging dit niet door.

Omdat morgen de eerste match in de WK-voorronde gespeeld wordt, doet de Deense bond er alles aan om de situatie te ontmijnen. Een aanbod van de mannen om jaarlijks een deel van hun premies - 500.000 kronen ofwel 68.000 euro - af te staan, werd door de bond afgewimpeld.

Als de situatie niet tijdig opgelost, is de Deense bond naar eigen zeggen genoodzaakt om "andere speelsters te zoeken of zich terug te trekken".