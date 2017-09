Falcao bekent belastingfraude en betaalt boete van 6,9 miljoen euro

De Spaanse justitie heeft al een tijdje de strijd aangebonden tegen voetballers die zouden rommelen met hun inkomsten uit portretrechten. Ook bijvoorbeeld Lionel Messi werd al schuldig bevonden aan fraude.

Tussen 2011 en 2013 speelde ook Radamel Falcao in Spanje bij Atletico Madrid. In die periode zou hij een opbrengst van ongeveer 5,6 miljoen uit portretrechten hebben verzwegen. De aanvaller zou de volledige schuld daarvoor op zich nemen, bevestigde een bron rond zijn juridische team in de Spaanse krant El Mundo.

Hij betaalde de Spaanse autoriteiten in juli al 8,2 miljoen euro. De boete voor zijn misstap bedraagt echter "maar" 6,9 miljoen en dus krijgt de Colombiaan nog 1,3 miljoen euro terug van de fiscus.