FIFA rapporteert recordbedrag aan zomertransfers: 3,96 miljard euro

De FIFA publiceerde het rapport op zijn website: "Tussen 1 juni en 1 september 2017 hebben in totaal 7.590 transfers plaatsgevonden in de mondiale voetbalwereld."

"Het totaal geïnvesteerde bedrag in die transferperiode is 4,71 miljard dollar, bijna evenveel als de 4,79 miljard in het volledige jaar 2016."