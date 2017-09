Vlaams minister van Sport: "Wil meewerken om eigen jeugd meer te laten doorstromen"

"Ik ben het volledig eens met de analyse van de voetbalbond: we moeten onze eigen jeugd veel meer zien doorstromen bij onze eersteklassers."

"Veel pistes zijn mogelijk, enkele worden door de Voetbalbond zelf al naar voor geschoven. Ik ben bereid om mee te werken aan oplossingen, samen met Voetbal Vlaanderen. We hebben een gemeenschappelijk doel: de populairste sport van het land op een gezonde manier ontwikkelen," zegt de Vlaamse minister van Sport.

De voetbalbond is blij met de reactie van Muyters, maar wijst er ook op dat het geen Vlaams probleem is. "Dat Muyters ons de hand reikt, vind ik fantastisch. Dat is waarvoor we de taskforce oprichten."

"Maar ik zou dat willen opentrekken. Het gaat niet alleen om Vlaanderen, het gaat om België. De Belgische spelers staan centraal", reageert technisch directeur Chris Van Puyvelde.