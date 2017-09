"Pas na november kijkt UEFA naar alternatief voor Eurostadion"

Ik heb er nog over gesproken met de betrokkenen van de UEFA. Tot en met november wordt geen enkele andere piste genoemd dan Brussel. Pas als die termijn niet gehaald wordt, kijken we naar andere speelsteden.

Mehdi Bayat, sterke man bij Charleroi en bestuurslid bij de Voetbalbond, gelooft van niet. "Ik ben voor een nieuw nationaal stadion, maar niet tegen elke prijs. Het zou niet erg zijn als het EK 2020 niet naar België komt”, zegt hij in La Dernière Heure. "Er zullen nog andere mogelijkheden zijn in de toekomst.”

De UEFA blijft de kandidatuur van Brussel voorlopig officieel steunen, maar dat kan alleen in een nieuw stadion. Achter de schermen zou Rijsel als Plan B naar voor worden geschoven.

"Dat is nog niet aan de orde”, zegt Michael Verschueren. “Gisteren had ik het er in Genève nog over met de betrokkenen van de UEFA. Tot en met november wordt geen enkele andere piste genoemd dan Brussel."

"Pas als die termijn niet gehaald wordt, kijken we naar andere speelsteden als mogelijke vervanging voor Brussel.”