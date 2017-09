60 oud-spelers halen herinneringen op aan Thor Waterschei: "Dit is formidabel"

Wie voor Thor Waterschei speelde, had er doorgaans ook nog een job naast het voetbal bij. Toch speelden ook heel wat grote namen, vaak in het begin van hun carrière, voor de club. Denken we maar aan Lei Clijsters, Dirk Medved, Eddy Voordeckers en Marc Emmers.

Maar de publiekslieveling was verrassend genoeg een Duitser: doelman Klaus Pudelko. "Ik ben naar hier gekomen toen de club nog in tweede klasse speelde. We zijn meteen gepromoveerd en twee jaar later wonnen we al de beker. Twee jaar later wonnen we die nog eens."