Doelman Mourinho en andere sterren herdenken slachtoffers Grenfell Tower

José Mourinho trok even zijn keeperskleren aan. José Mourinho trok even zijn keeperskleren aan.

Verschillende bekendheden uit de showbizzwereld en sporters hebben in Londen een voetbalwedstrijd gespeeld ter nagedachtenis van de slachtoffers van de brand in de Grenfell Tower in de Engelse hoofdstad. Bij de brand in het appartementsblok kwamen op 14 juni meer dan 80 mensen om het leven.