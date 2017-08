Barcelona-doelwit Coutinho is plots verlost van zijn rugblessure

Philippe Coutinho staat al weken in de belangstelling van Barcelona, maar Liverpool werkt niet mee aan een transfer. De Engelsen zouden al 3 keer een bod uit Catalonië hebben afgewimpeld, zelfs voor 123 miljoen euro.

Deze week kan Coutinho zijn zinnen verzetten bij de nationale ploeg van Brazilië. En dat lukt wonderwel. Coutinho is plots verlost van zijn rugblessure die hem aan de kant houdt bij Liverpool. Gisteren trainde hij apart, maar mogelijk haalt hij de WK-kwalificatiewedstrijd van donderdag tegen Ecuador.

Volgens zijn arts Michael Simoni is er een logische verklaring voor het opmerkelijke herstel Coutinho. "Het is een kwestie van stress. De onzekerheid over zijn toekomst grijpt hem emotioneel heel erg aan. Die spanning bij hem is nu even verdwenen."