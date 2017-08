Deschamps volgt Martinez: "Transferperiode duurt te lang"

Donderdagavond sluit de transfermarkt in Europa, net op het moment dat Frankrijk het in de WK-voorronde opneemt tegen Nederland. Twee dagen voor de interland verbiedt Didier Deschamps zijn spelers om de selectie te verlaten.

"Ze zijn en blijven hier", zei de Franse bondscoach op het nationale trainingscomplex Clairefontaine. "De focus moet volledig op donderdag liggen."

In Frankrijk wordt de aanloop naar de interland tegen Nederland overschaduwt door transfergeruchten. Monaco-speler Kylian Mbappé is (voor 180 miljoen euro) op weg naar Paris Saint Germain. Ploegmaat Thomas Lemar staat in de belangstelling van Liverpool.