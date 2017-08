Deze voetbalgrootheden hebben hun laatste balletje getrapt

Ook Victor Valdes moet u niet meer op een spelerslijst zoeken. De ex-doelman van Barcelona had aanbiedingen om ploegmaat te worden van Zakaria Bakkali bij Deportivo La Coruña of te tekenen bij Real Betis, maar ging daar niet op in. Officieel heeft Valdes zijn pensioen nooit aangekondigd, maar de kans dat hij op zijn 35e nog ergens aan de slag gaat is heel klein.

In 12 seizoenen bij Barcelona won hij zowat alles wat er te winnen was. Zes keer de Spaanse titel, zes keer de beker, drie keer de Champions League, de Spaanse en Europese Supercup. Met Spanje werd hij (als bankzitter) wereldkampioen in Zuid-Afrika.

In 2014 vertrok hij verrassend bij Barça. Hij won daarna nog maar één trofee: de Belgische Beker met Standard in 2016. "Een jaar bij Barcelona is zoals twee jaar ergens anders."