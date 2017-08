Opnieuw negatief advies over bouwvergunning Eurostadion

Ghelamco moet hopen dat de buurtweg tijdig wordt afgeschaft. Ghelamco moet hopen dat de buurtweg tijdig wordt afgeschaft.

Ghelamco probeert in beroep nog een bouwvergunning te krijgen voor het Eurostadion, maar zolang de buurtweg op Parking C niet is afgeschaft, lijkt het bakzeil te halen bij de Deputatie Vlaams Brabant. De stedenbouwkundige ambtenaar van de provincie geeft een negatief advies.