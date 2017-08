Van Geneugden na eerste maanden als bondscoach Malawi: "Veel potentieel, geen geld"

Na onze eerste zege stond het land in rep en roer. Voetbal is hier sport nummer 1 en het was al even geleden dat Malawi nog eens een match had gewonnen.

"We hebben onze eerste kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup 2019 gewonnen tegen de Comoren met 1-0. Na die zege stond het land in rep en roer. Voetbal is hier sport nummer 1 en het was al even geleden dat Malawi nog eens een match had gewonnen."

"De wedstrijd was op zaterdag en zelfs op zondag werd er nog gedanst en gefeest. Het voetbal zorgt er hier voor dat de samenleving weer even kan heropleven."

"Er is hier veel potentieel, er is gewoon geen geld. Het plan is om met de U17 iets te creëren tegen 2020-2022. Tegen 2026 willen ze zich ook kwalificeren voor het WK en enkele spelers richting Europa verhuizen."

"Of ik dan nog bondscoach zal zijn? Ik voel me hier nu goed en wil hier wel blijven. Ik wil hier mijn stempel drukken. Vroeger speelden ze altijd met de lange bal, ik wil de bal meer over de grond zien gaan en dat appreciëren ze hier wel."