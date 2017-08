Mourinho: "Als Bale niet meer in Zidanes plannen past, wil ik graag uitweg bieden"

Als Bale niet meer in de plannen van Zidane past, bied ik graag een uitweg.

Met de transfers van Romelu Lukaku, Nemanja Matic en Victor Lindelöf kreeg de selectie van Manchester United deze zomer nog maar eens een stevige kwaliteitsinjectie. Mourinho heeft evenwel nog enkele toppers op het oog. "Als Gareth Bale vrij komt bij Real Madrid, zeg ik alvast geen neen", zei de Portugees op de persconferentie voor de match. Een openlijk charmeoffensief?

De snelle Welshman kwam in 2013 over van Tottenham Hotspur voor een toenmalig recordbedrag van 100 miljoen euro. In de Spaanse hoofdstad won Bale intussen al 3 keer de Champions League, maar het afgelopen jaar verzeilde hij - geteisterd door blessures - op de bank.

Mourinho ligt op vinkenslag. "Als Gareth vanavond speelt, dan is dat duidelijk het teken dat hij bij Real Madrid blijft. Dan denk ik niet aan een transfer. Maar als hij niet meer in de plannen van Zidane past, wil ik graag een uitweg bieden", aldus Mourinho.