Mulder: "Rik Coppens zou geen poot aan de grond krijgen tegen deze vrouwen"

De brug naar een gevoelig thema is meteen geslagen: hoe moeten we het niveau van het vrouwenvoetbal beoordelen? "We zouden eigenlijk meer vrouwenmatchen moeten zien op een lager niveau om te weten wat de standaard is. Maar België-Nederland vond ik een leuke wedstrijd", zegt Marc Degryse.

"Ik heb een paar jaar geleden training gegeven aan de vrouwen en ze kunnen allemaal goed voetballen", vult Wesley Sonck aan. "Het probleem is dat wij zoveel (mannen)matchen zien met meer snelheid, kracht en intensiteit. Maar daar mag je het niet mee vergelijken."

"Over het vrouwentennis werd in het begin ook meewarig gedaan", heeft Mulder het laatste woord. "Met die rokjes en zo. Maar nu verdienen die vrouwen net zo veel als de mannen."