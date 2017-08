Tifo van Legia-fans toont nazi die pistool tegen kinderhoofd houdt

Legia Warschau stond in de derde voorronde van de Champions League tegenover FC Astana uit Kazachstan. Voor het begin van de partij was in het vak achter één van de doelen een tifo te zien waarop een nazi een pistool tegen het hoofd van een kind houdt, met de tekst: "Tijdens de opstand in Warschau doodden Duitsers 160.000 mensen, onder wie veel kinderen." Legia deelde de foto van de tifo op zijn sociale media.

De opstand van Warschau begon op 1 augustus 1944 en duurde meer dan 2 maanden. Het was een gewapend verzet om de Poolse hoofdstad te bevrijden van de Duitsers. De dodentol was enorm, het grootste deel van de stad werd verwoest. Deze week wordt de opstand in Warschau herdacht.

Op het voetbalveld slaagde Legia er niet in om zich te plaatsen voor de play-offs van de Champions League. Het won wel met 1-0, maar dat volstond niet na de 3-1-nederlaag uit de heenwedstrijd.