Sporteconoom Lagae: "Waar de waanzin eindigt, begint PSG blijkbaar"

Als econoom moet je dan zeggen dat de wet van vraag en aanbod een nieuw evenwicht heeft bereikt. Er is vandaag een waanzinnige groei aan de gang die moeilijk te stoppen is. Een groei van spelerslonen en transferbedragen.

Als econoom moet je dan zeggen dat de wet van vraag en aanbod een nieuw evenwicht heeft bereikt. Er is vandaag een waanzinnige groei aan de gang die moeilijk te stoppen is. Een groei van spelerslonen en transferbedragen.

"Als het gerucht klopt, dan is 222 miljoen euro een verdubbeling van de transferbedragen die we nu al absurd vonden. Als econoom moet je dan zeggen dat de wet van vraag en aanbod een nieuw evenwicht heeft bereikt. Er is vandaag een waanzinnige groei van lonen en transfersommen aan de gang die moeilijk te stoppen is."

Vanwaar die groei? "Het is duidelijk dat de rijke landen in het Midden-Oosten een belangrijk nieuw gegeven zijn in het voetbal. Een ander gegeven is China, waar miljardairs de weg naar het voetbal gevonden hebben."

"De derde verklaring is de sterke groei van de televisierechten. Maar net als andere sporteconomen denk ik dat de groei van tv-rechten al een tijdje zijn top heeft bereikt en dat we daar boven onze stand leven."

"Het is de verwachting dat bij de volgende ronde onderhandelingen over tv-rechten in de grote competities voor het eerst lagere bedragen betaald zullen worden."

"Dat komt omdat jongere generaties voetbalkijkers diverse uitwijkmogelijkheden hebben om geen maand- of dagabonnementen te kopen. Ze kijken bijvoorbeeld via goksites. Er wordt meer dan ooit gekeken, maar minder voor betaald."