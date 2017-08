Atletico trekt aan langste eind in duel tussen Carrasco en Mertens

De meest opmerkelijke fase van de eerste helft was een penaltyfout van Savic op Callejon na iets meer dan een halfuur. Milik, de Poolse concurrent van Mertens voor de positie van diepe spits, mocht trappen, maar deed dat niet goed. Doelman Oblak stopte het schot.

Op een doelpunt was het wachten tot de tweede helft. Callejon prikte de 0-1 erg knap in doel. Even later was het de beurt aan Mertens om Milik te vervangen. Maar scoren lukte uiteindelijk niet.

Het was Ateltico dat de wedstrijd naar zich toe trok. Torres rondde een assist van Griezmann op onconventionele, maar knappe wijze af: 1-1. En negen minuten voor het einde van de reguliere speeltijd duwde Vietto de goal van de overwinning tegen het net aan de tweede paal: 2-1.

De wedstrijd werd nog ontsierd door een rode kaart voor Ateltico-verdediger Godin. Eerst kreeg die geel voor een gevaarlijke tussenkomst richting het been van Mertens. Daarna kreeg hij rood voor een veel te late tackle op Ounas. Atletico speelt de finale van de Audi Cup tegen de winnaar van het duel tussen Bayern München en Liverpool.