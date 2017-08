Leterme: "Als PSG zo'n constructie opzet voor Neymar, kunnen we dat niet laten passeren"

We hebben recentelijk met de mensen van PSG nog diepgaande gesprekken gevoerd over wat wel en niet kan

"Het is natuurlijk allemaal nog voorwaardelijk, maar als dit realiteit zou zijn, dan ik me voorstellen dat we dit moeilijk kunnen laten passeren. We hebben recentelijk met de mensen van PSG trouwens nog diepgaande gesprekken gevoerd over wat wel en niet kan."

Je kunt je afvragen of de Financial Fair Play met dit soort handigheidjes nog wel zin heeft. "In een paar jaar tijd hebben we de financiële toestand van de topclubs toch danig gesaneerd, van 1,5 miljard euro schulden naar 300.000 euro."

"Anderzijds is het Europese voetbal op dit moment de volgende stap aan het zetten in de financiële inflatie en groei. Dit is moeilijk tegen te houden door ons. We kunnen er alleen over waken dat de 2 principes - schuldenvrij zijn en niet uitgeven wat je niet hebt - gevrijwaard blijven."