Duitsland zal voor eerst sinds '95 EK voor vrouwen niet winnen

De afgelopen zes EK stond er geen maat op de Duitse vrouwen. Ook nu zette Kerschowski Duitsland al na drie minuten op weg naar een zevende halve finale op rij.

Maar Denemarken, dat de groepsfase overleefde ten nadelen van de Red Flames en de Belgische vrouwen ook klopte in de openingsmatch, bleek een taaie tegenstander. Kort na de rust werd het 1-1 na een goal van Nadim.

In de 83e minuut dompelde Denemarken de Duitse vrouwen helemaal in rouw. Duitsland zette nog alles op alles om de 2-1-achterstand uit te wissen, maar zonder succes. De Deense defensie hield makkelijk stand. Denemarken ontmoet in de halve finale de winnaar van het duel tussen Oostenrijk en Spanje.