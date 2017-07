Afrika Cup wordt vanaf 2019 in de zomer én met 24 landen gespeeld

Tot nu toe mogen "slechts" 16 landen deelnemen aan de Afrika Cup, maar dat aantal wordt vanaf de volgende editie, in 2019, opgeschroefd naar 24 landen. Dat werd beslist op een symposium in Rabat.

Een andere drastische beslissing is om het toernooi van de winter naar de zomer te verhuizen. In het verleden werd dit telkens afgewimpeld omdat het dan té warm is in het noorden van Afrika en té koud in het zuiden.

Deze onverwachtse vernieuwing werd vooral doorgevoerd door Ahmad Ahmad, de nieuwe voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond. Een werkgroep mag nu uitzoeken hoe deze uitbreiding praktisch geregeld moet worden.