FIFA-klokkenluider Chuck Blazer (72) overleden

Blazer kwam als FIFA-bestuurder in opspraak nadat hij verwikkeld was geraakt in enkele schandalen. Hij werd onder meer beschuldigd van corruptie en het aannemen van steekpenningen. Hij gaf zijn fouten toe en bracht ook corruptie van andere leden aan het licht.

Hij toonde onder meer aan dat de toekenning van de WK's van 1998 en 2010 niet rechtmatig gebeurde en dat heel wat FIFA-leden zich hadden verrijkt met smeergeld. Dat kostte toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter en heel wat andere prominenten de kop.

Blazer, die in 2013 verklaarde dat hij aan kanker en diabetes leed, bekleedde diverse functies bij de FIFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond tussen 1990 en 2013. Hij was een opvallende verschijning. Zo verscheen hij regelmatig met een papegaai op zijn schouder in het openbaar.