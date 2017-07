Ousmane Viera: "Ondenkbaar dat Aurier aanvoerder van Ivoorkust blijft"

"Aurier is geen voorbeeld voor de andere jongens", vindt Viera. "Op dit moment zit er geen logica in de keuze voor Aurier als kapitein", begrijpt Viera de keuze van Wilmots niet.

"Aurier brengt met al zijn problemen niet het juiste beeld van ons nationale team naar buiten", verwijst hij naar het flamboyante (nacht)leven van de PSG-back, die regelmatig de populaire pagina's van de media vult. "Voor mij is het ondenkbaar dat hij onze aanvoerder blijft."

Viera licht zijn woorden een beetje toe: "De voorbije twee wedstrijden wou hij zich te veel bewijzen. Hij toonde in zijn toon geen respect voor de oudere spelers, wat heel belangrijk is in ons land."