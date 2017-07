Ex-FIFA-baas Blatter: "Videoref is gevaarlijk. Laat een scheids fouten maken"

Blatter gaf in de krant ook zijn mening over Gianni Infantino, die momenteel de FIFA leidt. Volgens het Duitse blad Der Spiegel zou Infantino vrezen voor zijn job, nadat de Ethische Commissie van de FIFA zijn activiteiten onder de loep nam.

Blatter: "Daar weet ik niets over. Het enige dat ik weet is dat medewerkers van de FIFA de Ethische Commissie bepaalde zaken over Infantino verteld hebben en dat ze 3 of 4 weken later buitengeschopt zijn."