Drie jaar later: Mexicaan foetert nog altijd over Nederlandse penalty

Op 29 juni 2014 plaatste Nederland zich voor de kwartfinales van het WK ten koste van Mexico. Het venijn zat in de staart, want Oranje boekte de 2-1-zege dankzij een penalty van Klaas-Jan Huntelaar in de 94e minuut. Het was een goedkope strafschop, want Arjen Robben ging wel erg theatraal neer in het strafschopgebied.

Enkele Mexicaanse voetbalfans konden de exit op het WK maar moeilijk verkroppen. José Luis Mercado uitte zijn frustraties op Twitter: elke dag stuurde hij dezelfde boodschap naar onder meer de Nederlandse voetbalbond. "No era penal": het was geen penalty.

Na exact een jaar kreeg de fanatieke Mexicaan een antwoord van de KNVB. "Het was wel een penalty", was de repliek van de KNVB in 2015, inclusief felicitaties voor de eindzege op de Gold Cup.

Gisteren was het weer zover: Mercado verkondigde nog maar eens zijn gebruikelijke boodschap, de KNVB counterde opnieuw. Maar de Nederlandse voetbalbond wenste de Mexicaan prompt succes voor de halve finales van de Confederations Cup. Het mocht niet baten, want Duitsland klopte Mexico met 4-1.