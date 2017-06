Duitsland zadelt Engeland weer op met een penaltytrauma

Engeland en Duitsland maakten er een boeiend kijkstuk van. Kort voor de pauze kwam Duitsland (35' Selke 0-1) op voorsprong, maar de Engelsen konden toch nog met een 1-1-tussenstand naar de kleedkamers (41' Gray 1-1).

In de tweede helft zat Engeland een tijdje op rozen (50' Abraham 2-1), maar Duitsland (70' Platte 2-2) sleepte verlengingen uit het vuur. Daarin werd niet meer gescoord en dus kwam het weer tot een penaltyreeks tussen Engeland en Duitsland.

Op het WK van 1990 en op het EK van 1996 bleef de Engelse A-ploeg telkens met een kater achter na een strafschoppenreeks tegen de Duitsers en dat was ook vanavond het geval. Redmond miste, Duitsland met 4-3 naar de finale.

Leuk detail: Stefan Kuntz, de huidige bondscoach van de Duitse jongeren, zat in de Duitse selectie in 1996. Duitsland bereikt voor de derde keer de finale van het EK U21. Het probeert vrijdag het toernooi voor de tweede keer te winnen. In 2009 klopte het in de finale... Engeland.