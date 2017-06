Red Flames: "Spirit van de Belgian Cats geeft ons een boost"

Hoe ziet het programma van de komende weken eruit? Verdediger Heleen Jaques: "Woensdag vertrekken we op stage naar Spanje, waar we ook tegen Spanje zullen spelen. Daarna volgt nog een stage in Frankrijk en een match tegen de Fransen. Uiteindelijk oefenen we ook nog tegen Rusland."

"Stages in het buitenland waren vroeger niet mogelijk, denk ik. Dit zijn hele mooie landen die ons gevraagd hebben om tegen hen te spelen. Het zal een goeie voorbereiding zijn: we zullen meteen weten waar we staan."

Inspireert het EK basketbal van de Belgian Cats ook de Red Flames? "Niemand had verwacht dat ze zo ver zouden geraken. Maar als je ziet met welke spirit ze speelden, dan geeft dat een boost."

"We hebben een goeie groep en kunnen misschien ook iets tonen op het EK. De Belgian Cats begonnen wat aarzelend tegen Spanje in de halve finales. Zoiets kunnen we meenemen: niet te veel twijfelen en in onszelf geloven."